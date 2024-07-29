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بعد الجدل... توضيحٌ من "التربية" حول علامات الاستلحاق!

29
JULY
2024
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي التوضيح الآتي : "بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لعام 2024، تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي التزامها بأحكام المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة) لاسيما المادة العاشرة منه، حيث لم يتم اعتماد علامات استلحاق لفروع الاجتماع والاقتصاد والعلوم العامة وعلوم الحياة، وذلك لعدم الحاجة لاتخاذ هذا الإجراء، حيث استفاد المرشحون من التوصيف المعتمد للامتحانات الرسمية لهذا العام بوجود مواد وأسئلة اختيارية. أما فرع الآداب والإنسانيات، فقد تم اعتماد علامات استلحاق لتحقيق التوازن في نسبة النجاح النسبي مع باقي الفروع".

من جهة ثانية أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الأشقر التعميم رقم 52 المتعلق بطلب إعادة النظر في علامات المرشحين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2024 وجاء في التعميم : "يُطلب إلى جميع المرشحين لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2024 ، الراغبين بالتقدم بطلب لإعادة النظر بعلامات امتحاناتهم الرسمية التي سبق لهم التقدم بها هذا العام، الالتزام بالآتي:

تقديم الطلب خلال 5 أيام من تاريخ صدور هذا التعميم.

استخدام الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الطلب المنوه عنه، الموجود على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي حصراً.

تعبئة المعلومات المطلوبة كافة لاسيما (رقم الترشيح ورقم الهاتف والمواد المطلوب مراجعة علاماتها) والتأكد من صحتها، قبل إرسالها.

انتظار رد الجهة المعنية عبر الهاتف الخاص بصاحب العلاقة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

لتقديم طلب إعادة النظر بالعلامات يرجى الضغط على الرابط الآتي : "https://bit.ly".

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