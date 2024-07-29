الأنباء الكويتية: سؤال لـ «الأنباء» لعدد من إدارات المطاعم عن الحجوزات... «كاملة»

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الأنباء الكويتية: صحا السكان صباح أمس في ضاحية بيروت الجنوبية على حركة عادية روتينية، ولم تسجل تحركات باتجاه الأفران ومحطات الوقود ومتاجر المواد الغذائية. لا بل انشغل الناس في تلك البقعة بعادة إطلاق المفرقعات والأعيرة النارية ابتهاجا بنجاح أولادهم في شهادة الثانوية العامة اللبنانية، والتي صدرت نتائجها بعد منتصف ليل السبت - الأحد، برسائل نصية وصلت إلى الهواتف الخليوية لأهالي التلامذة.

وكانت الحركة عادية في مناطق أخرى باتجاه المنتجعات البحرية والجبال. وجاء جواب موحد على سؤال لـ «الأنباء» لعدد من إدارات المطاعم عن حجوزات يوم الأحد (يوم العطلة الرسمية في لبنان): «كاملة».