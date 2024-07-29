living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عودة الاتحاد الاوروبي إلى دمشق حاجة للغرب قبل سورية

29
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

حقًا، إن عودة العلاقات الأوروبية مع سورية، بدأت تسلك مسارها الطبيعي والسليم، فهاهي إيطاليا كواحدة من أبرز دول الاتحاد الأوروبي وإحدى الدول الصناعية السبع الكبرى، أضحت في طليعة العائدات إلى دمشق، بعدما أعلنت روما تعيين سفير لها في العاصمة السورية، بعد انقطاع في العلاقات الدبلوماسية دام نحو عقدٍ وتيفٍ، إثر بدء الحرب الكونية على سورية.


وسبق هذا التطور، أن بعثت ثماني دولٍ أوروبيةٍ، هي: النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الذي عقد في الأيام الأخيرة، وطالبت فيها بإعادة النظر في العلاقات مع سورية،


وجاء ذلك بعد عودة العلاقات العربية مع سورية، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ثم إعلان أنقرة عزمها على إعادة العلاقة مع دمشق، المتمسكة من جهتها، بهذه الثوابت الأربع الأساسية في إقامة أي علاقةٍ مع أي دولةٍ، سواء أكانت عربية أو أوروبية أو غير ذلك، وأبرز هذه الثوابت، هي:


أولًا: لا تواصل أمني بين سورية مع أي دولةٍ، قبل إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.


ثانيًا: التراجع العلني عن المخطط الفاشل الرامي إلى محاولة إسقاط الدولة السورية.


ثالثًا: التخلي عن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة ورعايتها، والتي سعت وتسعى إلى تقويض الاستقرار السوري.


رابعًا: احترام سيادة الدولة السورية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية؛ بما نص عليه القانون الدولي.


إذًا، بالنسبة للقيادة السورية، ما ينطبق على الدولة العربية ينطبق أيضًا على الدول الأوروبية؛ لجهة إعادة العلاقات الدبلوماسية.


ولاريب أن تمسك دمشق بهذه الثوابت فيه مصلحة أوروبية - عربية - سورية مشتركة، خصوصًا لناحية رفع الغطاء الأمني والسياسي عن التنظيمات التكفيرية المتشددة، والكف عن إيوائها وتأمين الدعم المالي لها، لأن ذلك أشبه بمن "يخبئ عقرب في ثوبه، فسيلسعه عاجًلًا أم آجلًا، إذا إن فتح الباب التعاون الأمني بين سورية والدول الأوروبية يسهم في حماية هذه الدول من خطر الإرهاب، لذا فإن إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما تصب في مصلحة الأمن القومي الأوروبي أولًا، وتسهم في دحض الخطر الأمني عن الدول الغربية، وتحد من خطر الإرهاب عليها".


أضف إلى ذلك، هناك مصلحة اقتصادية أوروبية - سورية مشتركة جراء تفعيل العلاقات بين العواصم الأوروبية ودمشق، كونها تفتح باب التنسيق بينهم لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، فإن ذلك يؤدي إلى تخفيف أعباء النزوح عن تلك العواصم، كذلك تستعيد سورية في الوقت عينه ثورتها البشرية، والتي خسرت جزءًا كبيرًا منها بفعل الحرب الكونية التي شنت على البلاد السورية، بشقيها الحربي -الإرهابي والاقتصادي، لذا صار لزامًا على الدول التي أسهمت في هذه الحرب وتسعى راهنًا إلى إعادة العلاقات مع دمشق، وضع الأصبع على المكامن الحقيقية للأزمة السورية التي أدت الهجرة غير الشرعية نحو القارة الأوروبية، من خلال رفع الحصار الاقتصادي الجائر عن الشعب السوري.


ومن الناحية الاستراتيجية في المنطقة، فإن تغييب المحور الغربي للدور السوري فيها، أسهم في إرباك المشهد السياسي، وانعكس ذلك على الواقع الميداني في هذه المنطقة، وظهر هذا الأمر جليًا خلال الحرب الصهيونية على غزة، فلا ريب أن هذا التغييب أدى إلى تغييب دور دول محورية في المنطقة (أي سورية)، التي كان لها مروحة علاقات واسعة بين الشرق والغرب، خصوصًا لما لها من دورٍ فاعلٍ في محور المقاومة، كدور دمشق في تثبيت تفاهم نيسان 1996 في جنوب لبنان، لذا فإن عودة دور دمشق إلى هذه المنطقة يساعد على تدوير الزوايا بين الأطراف المؤثرة فيها، بالتالي يسهم في الحد من الأزمات فيها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   