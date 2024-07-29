عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 تموز 2024

الأخبار: الإمارات «تمهّد» سقطرى لإسرائيل
جنبلاط يكسر ظهر فتنة يريدها العدو في فلسطين ولبنان: إسرائيل تطرق باب جهنم؟
نتنياهو يفخخ مقترح التبادل
الديار: إستنفار داخلي ودولي لاستيعاب حادثة الجولان
«تل أبيب» تريد توسعة الحرب... لكنها غير قادرة على ذلك!
دروز لبنان وسوريا يتصدّون للفتنة «الإسرائيليّة» من بوابة مجدل شمس
البناء: واشنطن وتل أبيب لتصعيد تفاوضي تحت سقف لا حرب كبرى وفق تحذير بوتين/ مجدل شمس متمسكة بهويتها رغم الكذب الإسرائيلي… وجنبلاط: نحن مع المقاومة/ تحذيرات أميركية للطيران والميدل ايست توقف رحلاتها مؤقتاً وإجماع ضد العدوان
النهار: لبنان تحت وطأة العدّ العكسي: ضربة أم حرب؟
الجمهورية: إتصالات في كل الإتجاهات لمنع الحرب
العالم يترقب ردات الفعل
اللواء: انتقاد لبناني لهوكشتاين.. واستهداف بيروت يهدِّد بحرب شاملة
l'orient le jour: Frappe à Majdel Chams : efforts américano-iraniens pour une riposte mesurée
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: أنفاق «حزب الله»... ملاذه الآمن لصدّ هجوم برّي إسرائيلي
محاولة لمواجهة التفوق الجوي وتضمن حرية المناورة تحت الأرض
الأنباء الكويتية: «حزب الله» نفّذ إجراءات طفيفة في الضاحية.. ونزوح خفيف من الجنوب إلى العاصمة ومحيطها
تداعيات صاروخ «مجدل شمس» بين ترقّب الردّ الإسرائيلي واستمرار اليوميات اللبنانية على طبيعتها
الوطن السورية: أرسلان هاتف الرئيس الأسد معزّياً وأشادا بمواقف مشايخ وأبناء الجولان المحتل … مجدل شمس المحتلة تُشيّع شهداءها.. والأهالي للاحتلال: أنتم قتلة