عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 تموز 2024

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الأخبار: الإمارات «تمهّد» سقطرى لإسرائيل

جنبلاط يكسر ظهر فتنة يريدها العدو في فلسطين ولبنان: إسرائيل تطرق باب جهنم؟

نتنياهو يفخخ مقترح التبادل

الديار: إستنفار داخلي ودولي لاستيعاب حادثة الجولان

«تل أبيب» تريد توسعة الحرب... لكنها غير قادرة على ذلك!

دروز لبنان وسوريا يتصدّون للفتنة «الإسرائيليّة» من بوابة مجدل شمس



البناء: واشنطن وتل أبيب لتصعيد تفاوضي تحت سقف لا حرب كبرى وفق تحذير بوتين/ مجدل شمس متمسكة بهويتها رغم الكذب الإسرائيلي… وجنبلاط: نحن مع المقاومة/ تحذيرات أميركية للطيران والميدل ايست توقف رحلاتها مؤقتاً وإجماع ضد العدوان



النهار: لبنان تحت وطأة العدّ العكسي: ضربة أم حرب؟



الجمهورية: إتصالات في كل الإتجاهات لمنع الحرب

العالم يترقب ردات الفعل

اللواء: انتقاد لبناني لهوكشتاين.. واستهداف بيروت يهدِّد بحرب شاملة

l'orient le jour: Frappe à Majdel Chams : efforts américano-iraniens pour une riposte mesurée



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: أنفاق «حزب الله»... ملاذه الآمن لصدّ هجوم برّي إسرائيلي

محاولة لمواجهة التفوق الجوي وتضمن حرية المناورة تحت الأرض



الأنباء الكويتية: «حزب الله» نفّذ إجراءات طفيفة في الضاحية.. ونزوح خفيف من الجنوب إلى العاصمة ومحيطها

تداعيات صاروخ «مجدل شمس» بين ترقّب الردّ الإسرائيلي واستمرار اليوميات اللبنانية على طبيعتها



الوطن السورية: أرسلان هاتف الرئيس الأسد معزّياً وأشادا بمواقف مشايخ وأبناء الجولان المحتل … مجدل شمس المحتلة تُشيّع شهداءها.. والأهالي للاحتلال: أنتم قتلة