خوري: بكفي بخ سم

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كتب نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري عبر صفحته ما يلي :" "حكيم" المتن أكيد مش ناطر تنظير لأنه بيعرف منيح تاريخك معه! خطاباتك كلها مبنية على منطق ونهج فكر مريض والسرطان الحقيقي هو يلي ضرب البلاد ويلي فتك بأقرب المقربين لألو وبأهل بيته من دون رحمة وشفقة ووصلهم على التهجير وضرب كل مبادرات بناء الدولة والحكم العادل. وبالمقابل بيبقى التيار عنوان التواصل والانفتاح والاحتكام للعقل، وأولوياته الإنماء والحفاظ على اللبناني بأرضه بكرامة. على كل حال بدها حكيم عن حق وحقيق ليشخص السرطان ويعرف يخلص المريض مش يقضي عليه!! بكفي بخ سم، وصلّب ايدك على وجهك بركي الله بسامح."