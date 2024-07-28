غسان عطالله: ‏انت مرض المجتمع اللبناني الخبيث

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كتب النائب غسان عطالله عبر صفحته ما يلي :" السرطان الحقيقي والوحيد "حكيم" هوي خطابك الفتنوي يلي ما بفيد بشي غير بافتعال فتن وشرخ بالمجتمع بأصعب الظروف.
هالخطاب شو بفيد اليوم؟ بساعد بانتخاب رئيس الجمهورية؟ بحسّن الاقتصاد؟ برجّع أموال المودعين؟ برجّع النازحين؟ بيجمع اللبنانيين؟كل مرة بتوعد وبتخلّ بمواقف ما فيها حلول، فيها فتنة وبس!
انت مرض المجتمع اللبناني الخبيث لانو هدفك الوحيد هو التفرقة والتقسيم والخلاف والنعرات والتقوقع والتدمير، بوقت لبنان بحاجة للتضامن لنتجاوز هالمرحلة الدقيقة بأقل خسائر."