غسان عطالله: ‏انت مرض المجتمع اللبناني الخبيث

A + A -

كتب النائب غسان عطالله عبر صفحته ما يلي :" السرطان الحقيقي والوحيد "حكيم" هوي خطابك الفتنوي يلي ما بفيد بشي غير بافتعال فتن وشرخ بالمجتمع بأصعب الظروف.

‏هالخطاب شو بفيد اليوم؟ بساعد بانتخاب رئيس الجمهورية؟ بحسّن الاقتصاد؟ برجّع أموال المودعين؟ برجّع النازحين؟ بيجمع اللبنانيين؟كل مرة بتوعد وبتخلّ بمواقف ما فيها حلول، فيها فتنة وبس!

‏انت مرض المجتمع اللبناني الخبيث لانو هدفك الوحيد هو التفرقة والتقسيم والخلاف والنعرات والتقوقع والتدمير، بوقت لبنان بحاجة للتضامن لنتجاوز هالمرحلة الدقيقة بأقل خسائر."