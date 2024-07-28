وقد اطلع ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على حصيلة الاتصالات الجارية في هذا السياق ايضا.

كما اجرى سلسلة اتصالات مع الوزراء المعنيين في اطار المتابعة الدورية لشؤون وزاراتهم.

 