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حال الطقس يوم غد

28
JULY
2024
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر . وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها خاصة في الداخل وعلى المرتفعات . ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24  و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تستقر على الساحل مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد.
الإثنين:قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر . الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح لذا نحذر من ارتفاع موج البحر . الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات كما تبقى الرياح ناشطة أحيانا.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الجبال من 21 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 60   و80 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي:  758 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس:  05,46  ساعة غروب الشمس:  19,42 .

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