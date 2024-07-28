سفير إيران في لبنان: فرص توسيع إسرائيل للحرب "ضئيلة جدا"

واتهمت إسرائيل

بالمسؤولية عن الضربة وتوعدت بأنها ستدفع ثمنا باهظا جراء ذلك الهجوم.

ونفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الذي أوقع أكبر عدد من القتلى سواء في إسرائيل أو في الأراضي التي ضمتها إليها منذ بدء الصراع في غزة بالسابع من أكتوبر الماضي.

وأدى الهجوم إلى تصاعد حدة التوتر في الصراع الذي يدور بالتوازي مع الحرب في غزة، كما أثار المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وفي منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قال السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني: "بغض النظر عن المسرحية التي افتعلها النظام الصهيوني قبل ساعات، لا زالت (اللاءات الثلاث) تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على لبنان والمنطقة".