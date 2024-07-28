العلم السوري يرفرف في سماء باريس

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الوطن السورية: انطلق أول من أمس الجمعة حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024» في نهر السين، بحضور ضيوف الدورة الكبار، بالإضافة إلى 300 ألف متفرج تابعوا الحفل على ضفاف النهر.

وأبحرت وفود أكثر من 200 دولة مشاركة في أولمبياد باريس بنهر السين، مروراً بالمواقع الأثرية والتاريخية للعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الحفل مشاركة 400 راقص و3000 فنان، مع تنظيم عرض موسيقي وعروض ضوئية، واستعراض الإرث الثقافي الفرنسي في 12 مشهداً.

ورفرف العلم السوري في حفل الافتتاح في سماء الأولمبياد، ورفعه الفارسان عمرو وأحمد حمشو والعداءة أليسار يوسف، وتشارك رياضتنا بستة لاعبين أولهم معن أسعد في رفع الأثقال وعمرو حمشو في الفروسية وليث النجار في الجمباز وعمر عباس في السباحة وحسن بيان في الجودو وأليسار يوسف في ألعاب القوى.