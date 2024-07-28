ملف رئاسة الجمهورية مؤجل...

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الأنباء الكويتية: ملف رئاسة الجمهورية فيبدو مؤجلا إلى فترة لا بأس بها، والثابت أنها غير قريبة، وترتبط بـ«اليوم التالي» لنهاية الحرب في غزة، أو التوصل إلى هدنة عسكرية هناك.

ولم يخف بعض الأفرقاء في الداخل اللبناني اتهامهم لأخصام في السياسة بتعمد تأجيل انتخابات الرئاسة، لتغييب رئيس الجمهورية عن المفاوضات الخاصة بـ «اليوم التالي».

ورأى مصدر مطلع لـ«الأنباء» ان «هناك قناعة لدى الجميع بأنه لا أحد من كل الأفرقاء يستطيع ان يوصل مرشحه إلى سدة الرئاسة. وفي الوقت عينه، فإن كل طرف قادر على عرقلة مشاريع الآخرين، وتاليا ستبقى القضية في الحلقة المفرغة إلى ان يتم وقف الحرب على الحدود، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مسعى إقليمي - دولي يجمع بين الأطراف لانتخاب رئيس للجمهورية، ما يشكل بداية لخروج لبنان من النفق الطويل».