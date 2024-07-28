عناوين الصحف ليوم الأحد 28 تموز 2024

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النهار: صاروخ الجولان يضع لبنان على أبواب الحرب... بيانات التبرّؤ والإدانة… هل تكفي لوقف الرد؟
الديار: لبنان في «عين العاصفة» ورسائل الردع بلغت «كاريش»
السلطة تدرس خطّة خروج من الأزمة عمادها شطب الودائع؟
الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: «حزب الله» سيدفع ثمناً غالياً جراء الهجوم الصاروخي على الجولان
أميركا أكدت دعمها «الراسخ» لإسرائيل وأمنها
الأنباء الكويتية: ملف الرئاسة مؤجّل والعرقلة «ورقة في يد الجميع» وتمديد خدمة قائد الجيش على «نار باردة»
الوطن السورية: إيطاليا خطت دبلوماسياً باتجاه سورية … مصادر لـ«الوطن»: زيارة «كويتية» تمهيدية لدمشق لإعادة العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى