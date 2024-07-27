جميل السيد تعليقًا على بيان جنبلاط: رُبَّ كلمةٍ أطفأَتْ ناراً وأخمدَتْ فتنة

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر "اكس":

"جنبلاط الإطفائي…

الخبر هذا المساء:

" بيان من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يحذّر من الفتنة ومن إستغلال العدو الاسرائيلي للقصف الإجرامي على مجدل شمس في الجولان المحتل بالإستناد إلى التأكيد الرسمي الصادر عن حزب الله حول عدم علاقته بذلك القصف"…

قد يؤلمك جنبلاط أحياناً كثيرة في تقلُّب مواقفه وحِدَّة تصريحاته،

ولكن،

عندما يتعلق الأمر بفلسطين وبالمحتل الإسرائيلي، لا يحيد أبداً عن إرث والده المتمسّك ببوصلته العربية،

وموقفه اليوم، المُحذِّر من إصطياد العدو في مياه الفتنة ضد المقاومة، هو خير دليل على ذلك…

رُبَّ كلمةٍ أطفأَتْ ناراً وأخمدَتْ فتنة،

مشكور جنبلاط…"