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باسيل خلال لقاء شعبي في دارة رئيس بلدية بنواتي: في المحطات الصعبة لا يمكن أن ننقسم على الأساسيات في البلد

27
JULY
2024
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نُظم لقاء شعبي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في دارة رئيس بلدية بنواتي محمد كامل.

بداية، رحب كامل بباسيل والوفد المرافق، وكانت كلمة لباسيل أشار فيها الى أن "زيارة صيدا وجزين هي انفتاح وتلاقّ مع أهلنا ببنواتي وصيدا"، مؤكداً أنه "يجب ألا يشعر اهالي بنواتي أو غيرهم بأنهم أقلية وبأن صوتهم الانتخابي ليس مهما".

ولفت الى انه "في المحطات الصعبة لا يمكن أن ننقسم على الأساسيات في البلد"، مضيفاً: "نتمنى أن نتجاوز هذه الظروف الصعبة الى ظروف افضل واينما أردتم أن تكونوا بالسياسة، هذا حقكم، المهم أن تكون هناك وحدة وطنية".

وأشار رئيس بلدية بكاسين حبيب فارس في كلمة له الى أن "بنواتي مدرسة بالوطنية، وقد مر علينا الكثير وبقي انتماء اهلها ثابتا للبنان".

وختم اللقاء بكلمة لرئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، شدد فيها على ان "هذه المنطقة هي رمز للانفتاح والسلام، وعلى أن من حاول أن يأخذنا على تصادم مع جيراننا فشل".

واكد حرفوش ان "الاتحاد لم يميز يوما سياسيا او غير سياسي، وتربيتنا تقول اننا نتعاون مع الجميع ومع اهالي بنواتي لانماء جزين".

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