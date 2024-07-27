باسيل من دارة سعد مشدداً على أهمية بناء الدولة: يمكن للإسرائيلي أن يربح علينا في الداخل في ظل عدم وجود شبكة أمان!

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زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب اسامة سعد وعرض معه شؤوناً حياتية وانمائية، واستمع منه الى المشاكل التي يعانيها أبناء صيدا.

وطرح سعد موضوع معمل النفايات في صيدا الذي يعمل بطريقة مخالفة، معتبرا ان هناك وضعاً غير سليم ويشكل احد اهم المشاكل. كذلك تطرق سعد الى مشكلة المياه في صيدا، وشدد على "اننا نريد دولة مركزية قوية تعطي مرونة لمعالجة لامركزية للملفات وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك "قبضة مركزية تتابع الملفات".

ورأى سعد انه " اذا أردنا أن نواجه اسرائيل علينا أن نوفر عناصر الانتصار إذ لا يكفي أن نحقق انتصاراً ومؤسساتنا منهارة".

باسيل من جهته أكد أن حرب تموز ٢٠٠٦ أرست ١٧ عاما من الاستقرار، ولكن يمكن للاسرائيلي أن يربح علينا في الداخل في ظل عدم وجود شبكة امان وعدم وجود مشروع جامع، مشدداً على أهمية بناء الدولة.

بعدها وضع رئيس التيار اكليلا من الزهر على نصب شهداء صيدا في مواجهة الاجتياح الاسرائيلي عام ١٩٨٢.