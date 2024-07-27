باسيل زار المفتي عسيران وسوسان: للتضامن في مواجهة إسرائيل.. تبقى صيدا رمزاً للاعتدال والتلاقي!

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زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في إطار جولته الصيداوية المفتي الجعفري الشيخ محمد عسيران. وقال باسيل "إننا أكدنا اهمية التضامن الوطني في مواجهة اسرائيل، كما عبّرنا عن تقديرنا للدور الجامع الذي يلعبه الشيخ محمد عسيران و القيادات الروحية في صيدا بحكمة وتبصّر لإرساء قيم التلاقي والانفتاح والعيش الواحد".

بعدها انتقل باسيل الى دار الإفتاء في صيدا حيث التقى المفتي سليم سوسان الذي رحب بالوزير باسيل ورأى أنه "عنوان الوحدة الوطنية في لبنان".

وشدد باسيل على أن صيدا تبقى رمزاً للاعتدال والتلاقي وليس لأنها فقط عاصمة الجنوب بل لأنها احتضنت المقاومة.

ولفت الى انه أمام الأخطار الكبيرة يجب أن نتوحد، مضيفا: جميعنا نتلاقى كلبنانيين وكل منا يعبر عن ارادته بالبقاء ونتفق على أن لا مشروع لنا الا الدولة ويجب أن نتضامن مع بعضنا بهذه المرحلة الصعبة لتمريرها.

بدوره شدد المفتي سوسان على أن "صيدا أكدت انها عنوان الوحدة الوطنية والوفاق وهذا التفاهم يثبت بموضوع وحدة اللبنانيين".