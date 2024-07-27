زين الأتات يتقرب من الجيش؟!

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يسعى «خبير الأعشاب» زين الأتات، بحسب "الأخبار"، الى التقرب من الجيش اللبناني بقصد توفير حماية له، وهو في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على منتجعٍ شيّده في منطقة السعديات. ويقول عسكريون إن هناك عنصراً من الجيش يُداوم يومياً عند البوابة الرئيسية، بحجّة أخذ أسماء الضبّاط الذين يرتادون المنتجع. وتبيّن أن الأتات يقدم عروضات بالدخول المجاني إلى المنتجع لضبّاط الجيش حصراً، وأن الخطوة سببها سعيه الى الحصول على حماية الجيش، بعدما أوقف المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان أعمال بعض الفيلّات التي يقوم بتشييدها في المكان لوجود مخالفات.