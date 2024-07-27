أسرار الصحف ليوم السبت 27 تموز 2024

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البناء

رأت مصادر فلسطينية في مشهد طولكرم أمس، ونجاح الأهالي بتأمين إفلات أحد المقاومين القادة من قبضة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بداية تمرّد شعبيّ فلسطينيّ على التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال واختلال الميزان الشعبي بصورة كاسحة إلى جانب قوى المقاومة وخيارها، كما تظهر في استطلاعات الرأي أن شعبيّة محمود عباس في الحضيض ولا تزيد عن 2 %.

نفت مصادر إعلامية روسية أن تكون القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد قد شهدت أي طلبات روسية خاصة بلقاء الرئيسين السوري والتركي، وأكدت أنّ الرئيس بوتين يبدي تفهمه لرؤية الرئيس الأسد ويدعمها ويعتقد أنّ ترك ترتيبات المصالحة لمساعي مبعوثه الكسندر لافرينتيف هو الخيار الأفضل للتأسيس لمصالحة مستقرّة بين سورية وتركيا.

اللواء

يجزم مصدر في لجنة تصحيح الرواتب أنّ السلة المقترحة لا يمكن لأي حكومة أو جهة رسمية تحمُّلها في الظروف الراهنة.



لفت اهتمام الأوساط الوزارية حرص زميل لهم بعدم تفويت أية فرصة لتقديم أوراق اعتماد كمرشح لتأليف حكومة في العهد المقبل.



تنتظر المنطقة متغيرات جيوسياسية، من شأن استمرار الحرب أن تسرعها، حسب خبراء، لكنّها حاصلة، بمعزل عن مسار ما بعد الحرب.

الجمهورية

يجري البحث في دوائر ضيقة برفع سن التقاعد لموظفي القطاع العام حرصًا على الحد الأدنى مما تبقى من توازن.

لاحظت أوساط سياسية أن "بينغ بونغ" الرئاسية تجري بين المعارضة والموالاة، وسألت لماذا لا تنتزع كتل الوسط المبادرة بإعداد لائحة والنزول فيها إلى البرلمان؟

وصفت مصادر ديبلوماسية زيارة مسؤول إقليمي إلى عاصمة كبرى بأنها الأكثر فشلًا في تاريخ مثيلاتها على رغم المبالغة في التصفيق.