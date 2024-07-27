عناوين الصحف ليوم السبت 27 تموز 2024

الأخبار
- ملوك السماء: قصّة القوّة الجوية في حزب الله
- نتنياهو يواصل التحايل: لصفقة "على ذوقي"
- رئيس الأركان ينتظر التوقيت: إزالة العيب بتأييده
- اقتراح كرامي لتسوية تعويضات نهاية الخدمة: إعفاء أصحاب العمل من 257 مليون دولار
البناء
- بوتين للأسد: لتعزيز التعاون الاقتصاديّ والتنسيق العسكريّ وتفهّم المسار التركيّ
- نتنياهو بعد لقاء هاريس وترامب يخوض معركة تحسين شروط التفاوض لا الحرب
- طولكرم تلقن التنسيق الأمنيّ بين السلطة والاحتلال درسًا وتحرّر المقاوم "أبو شجاع"
اللواء
- "مناورة نتنياهو" في واشنطن: صيغة معدَّلة للصفقة إلى اجتماع روما غدًا
- جنبلاط لتسوية رئاسية.. والمعارضة تشكو للراعي رفض الثنائي تحديد موعد
- الذكاء الصناعي وخطاب الغباء البشري
الديار
- حزب الله لـ"الديار": نتنياهو اختار الحل الديبلوماسي للشمال نتيجة قوة المقاومة
- 100 يوم من الغموض قبل الانتخابات الأميركية
الجمهورية
- هوكشتاين: هدوء الجنوب بعد غزّة
- الإرهاب يُهدِّد الألعاب الأولمبية
- واشنطن لنتنياهو: الحرب "هدية" لبوتين
- هواجس بوتين.. الشرق الأوسط يميل نحو التصعيد
- "إسرائيل" تسعى لإدخال تعديلات على خطة هدنة غزّة