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عناوين الصحف ليوم السبت 27 تموز 2024

27
JULY
2024
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الأخبار

- ملوك السماء: قصّة القوّة الجوية في حزب الله
‫ - نتنياهو يواصل التحايل: لصفقة "على ذوقي"
- ‫رئيس الأركان ينتظر التوقيت: إزالة العيب بتأييده
- ‫اقتراح كرامي لتسوية تعويضات نهاية الخدمة: إعفاء أصحاب العمل من 257 مليون دولار

 البناء
- بوتين للأسد: لتعزيز التعاون الاقتصاديّ والتنسيق العسكريّ وتفهّم المسار التركيّ
- نتنياهو بعد لقاء هاريس وترامب يخوض معركة تحسين شروط التفاوض لا الحرب
- طولكرم تلقن التنسيق الأمنيّ بين السلطة والاحتلال درسًا وتحرّر المقاوم "أبو شجاع"

 اللواء
- "مناورة نتنياهو" في واشنطن: صيغة معدَّلة للصفقة إلى اجتماع روما غدًا
- جنبلاط لتسوية رئاسية.. والمعارضة تشكو للراعي رفض الثنائي تحديد موعد
- الذكاء الصناعي وخطاب الغباء البشري

 الديار
- حزب الله لـ"الديار": نتنياهو اختار الحل الديبلوماسي للشمال نتيجة قوة المقاومة
- 100 يوم من الغموض قبل الانتخابات الأميركية

الجمهورية
- هوكشتاين: هدوء الجنوب بعد غزّة
- الإرهاب يُهدِّد الألعاب الأولمبية
- واشنطن لنتنياهو: الحرب "هدية" لبوتين
- هواجس بوتين.. الشرق الأوسط يميل نحو التصعيد
- "إسرائيل" تسعى لإدخال تعديلات على خطة هدنة غزّة

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