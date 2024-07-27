عناوين الصحف ليوم السبت 27 تموز 2024

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الأخبار

- ملوك السماء: قصّة القوّة الجوية في حزب الله

‫ - نتنياهو يواصل التحايل: لصفقة "على ذوقي"

- ‫رئيس الأركان ينتظر التوقيت: إزالة العيب بتأييده

- ‫اقتراح كرامي لتسوية تعويضات نهاية الخدمة: إعفاء أصحاب العمل من 257 مليون دولار

البناء

- بوتين للأسد: لتعزيز التعاون الاقتصاديّ والتنسيق العسكريّ وتفهّم المسار التركيّ

- نتنياهو بعد لقاء هاريس وترامب يخوض معركة تحسين شروط التفاوض لا الحرب

- طولكرم تلقن التنسيق الأمنيّ بين السلطة والاحتلال درسًا وتحرّر المقاوم "أبو شجاع"

اللواء

- "مناورة نتنياهو" في واشنطن: صيغة معدَّلة للصفقة إلى اجتماع روما غدًا

- جنبلاط لتسوية رئاسية.. والمعارضة تشكو للراعي رفض الثنائي تحديد موعد

- الذكاء الصناعي وخطاب الغباء البشري

الديار

- حزب الله لـ"الديار": نتنياهو اختار الحل الديبلوماسي للشمال نتيجة قوة المقاومة

- 100 يوم من الغموض قبل الانتخابات الأميركية

الجمهورية

- هوكشتاين: هدوء الجنوب بعد غزّة

- الإرهاب يُهدِّد الألعاب الأولمبية

- واشنطن لنتنياهو: الحرب "هدية" لبوتين

- هواجس بوتين.. الشرق الأوسط يميل نحو التصعيد

- "إسرائيل" تسعى لإدخال تعديلات على خطة هدنة غزّة