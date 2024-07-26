تكريم للبعثة اللبنانية الى الاولمبياد في مقر السفارة بباريس

A + A -

أقام القائم بأعمال السفارة اللبنانية في فرنسا المستشار زياد طعان حفلا تكريميا على شرف البعثة اللبنانية.



وحضر رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ والأمين العام جودت شاكر ورئيس البعثة المحامي فرنسوا سعادة وعدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا.



وتم استقبال الجميع على إيقاع وأغاني وطنية لفرقة الدبكة اللبنانية. وكانت كلمة بالمناسبة للقائم بالأعمال زياد طعان رحب فيهاباللاعبين واللاعبات، وأمل تحقيق النتائج المشرفة.



ورد جلخ شاكرا ومقدرا مبادرة التكريم، وأكد "أن البعثة ستبذل كل ما لديها لأجل تحقيق النتائج الطموحة". ثم قدم الى المستشار طعان درع اللجنة الأولمبية اللبنانية.