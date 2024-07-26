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وزير الزراعة أطلق والنائب البستاني مشروعا زراعيا-بيئيا على "تلة الصليب" في دير القمر لزيادة المساحات الخضراء

26
JULY
2024
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بدعوة من النائب البروفسور فريد البستاتي، اطلق وزير الزراعة عباس الحاج حسن، مشروع إعادة تشجير القسم الأول من "تلة الصليب" المقدسة في دير القمر، لعودة الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء الى تلك المنطقة، والتي كان تأثر قسما منها بفعل الحريق الذي اندلع عام 2021.

البستاني
وتقضي مبادرة النائب البستاني بزرع 100 شجرة من اشجار الصنوبر المثمر لفائدته على مستوى الطبيعة والبيئة ولاحقا الغذائية والصحية وجماليته، معتبرا ان "تحويل المساحات القاحلة الى زراعية تحقق البيئة الأفضل وتساعد في خلق مناخ ملائم وطبيعة جميلة، خاصة في هذه المنطقة تحديدا، لرمزيتها وجماليتها وما تعنيه من تمسك بالأرض والثبات عليها".

وشكر لوزير الزراعة تلبيته الدعوة واطلاقه هذا المشروع البيئي-الزراعي اليوم، والذي سيمثل الخطوة الاولى على طريق غرس المساحات المطلوبة.

الحاج حسن
بدوره وزير الزراعة عباس الحاج حسن نوّه "بمبادرة النائب البستاني البيئية الزراعية، من اجل تعزيز المساحات الخضراء، التي تعكس جمالية دير القمر والشوف عموما، وهي خطوة نحتاج اليها على مستوى كل لبنان، من اجل زيادة المساحات الخضراء، بعدما نالت الحرائق منها الكثير".


كيوان
وكان شارك في اطلاق المشروع رئيس لجنة الزراعة البرلمانية النائب الاستاذ ايوب حميد والنائب العام لمطرانية صيدا المارونية المونسنيور مارون كيوان ممثلا المطران مارون العمّار، الذي شكر بدوره للنائب البستاني "مبادرته على هذه التلة المقدسة، لما تعنيه من رمزية كبيرة لابناء دير القمر ومطرانية بيت الدين والشوف عموما"، وللوزير حسن على "رعايته اطلاق هذا المشروع على النحو الذي انطلق به".

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين مؤسسة فريد البستاني ووزارة الزراعة لتنمية الزراعة في الشوف والمحافظة على جمالية هذا القضاء الأخضر بإمتياز.

وكان النائب البستاني استقبل الوزير حسن والنائب بزي والمونسسنيور كيوان في دارته في دير القمر ومن ثم قام واياهم بزرع اول شجرة من اصل ال 100 شجرة في تلة الصليب المقدسة.

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