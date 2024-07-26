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لقاء تيّاريّ شوفيّ في دارة روني جدعون(بالصور)

26
JULY
2024
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احتضنت دارة مسؤول العلاقات الروحية في مكتب نائب رئيس التيار للشؤون السياسية روني جدعون في الباروك لقاء شوفيّا تيّاريّا كبيرا بحضور نائبي رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ، مارتين نجم كتيلي وغسان الخوري ومشاركة نائبي الشّوف غسان عطالله وفريد البستاني. كما حضر اللّقاء النّائب شربل مارون ومسؤولي التيّار في الشّوف، مدراء عامّين، مخاتير، رجال دين وشخصيّات شوفيّة متعدّدة. افتتح اللّقاء بالنّشيد الوطنيّ اللّبنانيّ بعدها كانت الكلمة الأولى لمقرّر مجلس قضاء الشّوف في التيّار السيّد عبدو نعمه الّذي رحّب بالحضور التيّاريّ المميّز. بعدها كانت كلمة لنائبة رئيس التيّار للشّؤون السّياسيّة مارتين نجم كتيلي شكرت فيها جدعون على دعوته وعلى هذا اللّقاء الجامع الّذي يمثّل صورة التيّار ، وشدّدت على ضرورة الانفتاح والحوار مع الآخر والتّعاون لمكافحة الفساد وللنّهوض بلبنان، وهو ما يسعى إليه رئيس التيّار جبران باسيل .ثمّ ألقى عضو مجلس قضاء الشّوف في التيّار الرّائد المتقاعد جهاد خوري كلمة دعا فيها إلى نبذ الخلافات الشّخصيّة والتّعالي على المصالح الفرديّة من أجل مسيرة مشرّفة للتيّار. كما تكلّم على الاستحقاقات القادمة المهمّة وعلى ضرورة التّواصل مع القاعدة الشّعبيّة لحصد النّتائج الّتي يسعى إليها التيّار. كما كانت كلمة مقتضبة لمنسق قضاء الشّوف مارك عون شدّد فيها على أن يكون التياريّون ضمانة بعضهم البعض كما يطلب دائمًا الجنرال ميشال عون" وعلى التّضامن الدّائم لأجل مصلحة التيّار. وفي النّهاية، كانت كلمة لصاحب الدّعوة رحّب فيها بالحضور وشكرهم على تلبية الدّعوة الّتي تؤكّد على لحمة التيّاريّين، ثمّ خاطب فيهم روح الثّورة على الفساد وشدّد على أن التيّار ينتصر دائمًا على معارك الفساد، لأنّه تيّار ميشال عون الشّرف الصّامد في الرّابية ورئيسه العنيد جبران باسيل الّذي استطاع الانتصار في الشّوف بنائبين بالرّغم من كل المعارك المضادّة. وجاءت مداخلة للنّائب د.فريد البستاني الّذي شدّد على أهميّة التّواصل مع الجميع وعلى وحدة التيّار. ومع انتهاء الكلمات في السّياسة، كانت بركة للمونسيور مارون كيوان مع التّمنيّات بالنّجاح والتّقدّم.
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