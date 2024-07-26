نداء من الحلبي: لعدم إطلاق النار لدى إعلان نتائج الإمتحانات

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وجّه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي نداء إلى المواطنين حذرهم فيه من "خطورة إطلاق النار لدى إعلان نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة" ، مؤكداً أنها "لحظات للبهجة والفرح والإعتزاز"، وناشد الجميع "التزام القوانين كي لا تتحول الأفراح إلى مآتم".

ولفت إلى أنّ "الوزارة ستعلن موعد إصدار النتائج قبل صدورها بساعات، وذلك فور جهوزية اللجان الفاحصة، وسيتم تحديد الموقع الإلكتروني لهذه الغاية، نافياً كل الإشاعات التي تتداولها وسائط التواصل حول هذا الأمر".



وجاء في نداء الوزيرالحلبي: "يمر بلدنا بظروف صعبة وأزمات متعددة وأخطار ليس أقلها ما يجري من اعتداءات إسرائيلية على أهلنا في الجنوب لم تستثن المدارس والتلامذة في القرى الحدودية، فيما يغالب أكثرية المواطنين لتأمين حاجياتهم وسط أوضاع معيشية صعبة".



وفي وقت تستعد فيه وزارة التربية والتعليم العالي لإصدار نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفروعها الأربعة، بعدما أنجزت الاستحقاق حفاظاً على الشهادة اللبنانية، وذلك بعد صدور نتائج البكالوريا الفنية وشهادة الامتياز الفني، تناشد الأهالي والمعنيين للتحلي بكل المسؤولية الأخلاقية وعدم اطلاق النار ابتهاجاً لما يسببه ذلك من خطر على السلامة العامة وعلى الناس وممتلكاتهم، ولما يسبب هذا الأمر من مآسٍ ويؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء.



إن وزارة التربية تهيب بالمواطنين عدم الانجرار إلى إطلاق النار الذي يمثل مخالفة للقانون وهو ممارسة خطيرة وقاتلة ومتخلفة خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي يقف لبنان أمام استحقاقات مصيرية، ولا حاجة للتذكير بأن هذه الآفة ترتب مسؤوليات على الجميع مواجهتها ومعالجة الكوارث الناجمة عنها.



وتفادياً للأخطار وحصول كوارث ستعمل وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمنع تمدد هذه الآفة، كما ستعمل في الوقت نفسه على ملاحقة الأشخاص الذي يطلقون النار ويروعون الأهالي احتفالاً بالنجاح وهو نوع من الأسلوب الاجرامي يهدد المجتمع ويؤدي إلى قتل الأبرياء.