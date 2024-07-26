A + A -

عالمٌ من المرح والترفيه ينتظركم في مهرجان OMT Summer In Action، من تنظيم In Action Events، بالشراكة مع OMT وLBCI وبالتعاون مع بلدية فاريا، من ٣١ تمّوز ولغاية ٢٥ آب، على مساحة ٣٠،٠٠٠ متر مربّع في فاريا – شبروح.

استعدّوا لتجربة استثنائية تجمع بين سوق الأكل ومتعة التسوّق، والترفيه ضمن مجموعة متنوّعة من الأنشطة الصيفية، بما في ذلك المسابح والألعاب المائية المصممّة لكافّة الأعمار. كما يمكنكم التمتّع بمناظر غروب الشمس والتخييم في أماكن مجهزّة والسهر تحت سماء فاريا – شبروح.

ناطرينكن مع العيلة والأصحاب وتأكّدوا من تنزيل تطبيق OMT Pay وتفعيل محفظة OMT Pay الرقمية!