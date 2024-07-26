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مشهد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على منبر الكونغرس الأميركي وهو يحاول خداع العالم أجمع بأكاذيبه المعهودة، أثار اشمئزاز الكثيرين بينهم أعضاء في الكونغرس الذين قاطعوا مسرحيته المعروفة الأهداف والتي حاول من خلالها تبييض ساحته السوداء من جهة، وجرّ أميركا وغيرها من الدول الى حلف يستكمل من خلاله حربه على شعوب المنطقة.

وبحسب مصادر متابعة فإن إطلالة نتنياهو من الكونغرس الأميركي شكلت وصمة عار إضافية على جبين الولايات المتحدة الأميركية التي تدعي حرصها على حرية شعوب العالم.

ومع التبدل في مشهد الإنتخابات الأميركية، وخطاب نتنياهو في الكونغرس، فإنه من الواضح أن الوضع في المنطقة سيزداد خطورة. وانعكاسات هذا الوضع على الداخل اللبناني لن تكون قليلة حتما، إذ سيكون البلد أمام مشهد مختلف لن يكون بالمقدور التخفيف من تداعياته بدون إعادة ترسيخ تركيبته السياسية التي تضمن له مواجهة التحديات المقبلة إنطلاقا من انتخاب رئيس الجمهورية واستتباعا تشكيل حكومة قوية وقادرة على نقل البلد إلى مرحلة التعافي.