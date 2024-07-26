تحليق طيران مروحي إسرائيلي فوق مجرى الليطاني

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الأنباء الكويتية: في الشق الميداني الجنوبي، كشف مصدر أمني لبناني غير رسمي لـ «الأنباء» عن تدخل الطيران المروحي الإسرائيلي للمرة الأولى مند إطلاق جبهة المساندة في 8 أكتوبر، ليل الثلاثاء الماضي بمواكبة من الطيران المسير والطيران الحربي.

وأفاد المصدر بأن الطيران المروحي حلق على علو منخفض فوق مجرى نهر الليطاني في القطاع الأوسط. ولم يشأ الرد على سؤال عن طبيعة المهمة التي استدعت تدخل الطيران المروحي، وما إذا كان ذلك حصل لإجلاء قوة مشاة عسكرية إسرائيلية راجلة توغلت في الخطوط اللبنانية لتنفيذ مهمة ما، وتمت الاستعانة بالطيران المروحي لسحب أفرادها، علما ان قصفا مدفعيا مركزا من المواقع الإسرائيلية المقابلة لمجرى النهر استهدف القطاع الأوسط في تلك الليلة.