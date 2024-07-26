عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 تموز 2024

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الأخبار: بايدن - نتنياهو: قمّة حاسمة

الديار: احتمالات التهدئة والحرب متساوية وواشنطن تضغط لهدنة مؤقتة!

«مسوّدة» رسمية حول «اليوم التالي».. والجيش يتحضر لوجستيا

ردود اسرائيلية «يائسة» على «الهدد 3» وتهويل بمواجهة وشيكة

اللواء: الصواريخ وخفض التصعيد في محادثات نتنياهو بالبيت الأبيض

ثلاثية برّي الرئاسية تفرمل تحركات المعارضة.. والتقدمي للحوار بدل التراشق



البناء: نتنياهو يوزّع أجواء تفاؤلية حول اتفاق غزة خلال لقائه المطول مع بايدن / اليمن يستعد لرد نوعيّ على استهداف الحديدة… والحوثي يذكر بالرد الإيراني / صواريخ المقاومة العراقية على «عين الأسد» وضربات للمقاومة في غزة والشمال



النهار: "الجبهة الشمالية" في البيت الأبيض... حربٌ أم تسوية؟

الجمهورية: بايدن لنتنياهو: لوقف النار

بوتين: للأسف هناك ميل للتصعيد



l'orient le jour: Guerre au Liban-Sud : derrière l’intérêt soudain de Moscou

عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: مصدر غير رسمي لـ «الأنباء»: تحليق طيران مروحي إسرائيلي فوق مجرى الليطاني بالقطاع الأوسط

مراوحة سياسية داخلية ورفض مسيحي واسع لـ «إزاحة» محتملة لقائد الجيش ونقاشات حول مواصفات رئيس الحكومة

الشرق الأوسط السعودية: هاريس تطالب نتنياهو بوقفٍ للنار وتقول إنها «لن تصمت» إزاء المعاناة في غزة