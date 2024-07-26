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أسرار الصحف ليوم الجمعة 26 تموز 2024

26
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اللواء: أسرار

لغز
تتداول أوساط دبلوماسية غربية معلومات مفادها أن حرب الاستنزاف التي تخوضها اسرائيل مع غزة والجهات المساندة، تشكل خطراً على المدى الطويل لجهة تثبيت النزوح وتزايد الهجرة.

 

غمز
يشكو سياح عرب وأجانب من كلفة الحياة اليومية في لبنان، قياساً الى بلدان متوسطية، تستقطب ملايين السياح لعلة رخص الخدمات والسلع.

 

همس
حسب خبراء ومتابعين للاتصالات مع الأميركيين، فإن لا خط أخضر لاسرائيل لعملية واسعة في لبنان.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
يعتقد خبراء في القانون الدولي أن أيّ بحث في مرجعيات ذات قيمة تأسيسية لترجمة حل الدولتين على قاعدة موازين القوى الناشئة بعد طوفان الأقصى سيفرض إحياء القرارين 181 و194 لعام 1948، حيث لا وجود لأي قرارات أخرى تعالج المسألة الفلسطينية وحدود كيان الاحتلال المعترف بها سوى في قرار التقسيم رقم 181 الذي يقوم على إقامة دولتين عربية ويهودية. فمنح القرار للدولة اليهودية نصف الأراضي المحتلة عام 48 وللدولة العربية النصف الثاني وكل الضفة الغربية وغزة وقرّر تدويل القدس، إضافة لضمان حق العودة إلى أراضي الـ 48 أمام اللاجئين والتعويض عليهم.

 

كواليس
قال قادة في الجالية العربية الأميركية إنهم سوف يجتمعون بالمرشحة كمالا هاريس ويبلغونها أنهم قرّروا عدم التصويت لصالح الرئيس جو بايدن كعقاب على موقفه المساند للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، باعتبار أنهم منحوه تصويتهم في الانتخابات السابقة، وأن قرارهم لم يأبه لمخاطر فوز منافسه دونالد ترامب، لكنهم الآن مستعدون لمعاقبة ترامب وفتح طريق الفوز أمامها إذا تعهّدت باعتماد سياسات منصفة نحو القضية الفلسطينية ويقدّرون لها مقاطعتها جلسة الكونغرس التي تكلّم فيها بنيامين نتنياهو.

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