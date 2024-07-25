الجيش: توقيف 11 شخصًا في الشمال والبقاع وصيدا ضمن إطار التدابير الأمنية

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 11 شخصًا وفقًا لما يلي:

توقيف المواطنَين (ا.د.) و(م.د.) في بلدة دير عمار - الشمال لإقدامهما على تهريب 28 سوريًّا إلى الأراضي اللبنانية.

توقيف المواطن (ا.م.) في بلدة بزال - الشمال كونه مطلوبًا لإقدامه على السرقة، وللاشتباه في إطلاقه النار ورميه رمانتين يدويتين أثناء إشكال عائلي.

توقيف المواطن (و.ح.) في بلدة عرسال - البقاع كونه مطلوبًا لإطلاقه النار.

توقيف 6 سوريين في مناطق اللبوة والبالع وجبولة - البقاع لحيازتهم أسلحة حربية ودخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

توقيف الفلسطيني (ش.ز.) عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا كونه مطلوبًا لإطلاقه النار.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".