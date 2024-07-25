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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

كل عناوين هذه الايام اقليمية ودولية، حتى كاد المشهد المحلي ينحدر الى اسفل سلم الاهتمام الاعلامي، في ضوء المراوحة المعروفة، والعجز الداخلي الواضح عن اجتراح الحلول، في موازاة ملء الوقت الضائع بالكلام الفارغ والمزايدات عند غالبية الافرقاء، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، القوات اللبنانية التي تُنهِك دائرتَها الاعلامية يوميا بإصدار البيانات بكمية لا يعرف احد المغزى من ورائها، طالما المضمون بعيد اولا عن تاريخ القوات السياسي القريب قبل البعيد، وثانيا عن الوقائع التي ينبغي التعامل معها بواقعية.

وفي الموازاة، اخترق بنيامين نتنياهو المسرح الانتخابي الاميركي الذي يستحوذ على اهتمام العالم، في وقت كان قائد سلاح الجو الإسرائيليّ يعلن أنّ الهجوم الذي استهدف الحوثيين كان موجهًا للشرق الأوسط كلّه، ولاسيما لايران وحزب الله