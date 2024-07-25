ندى بستاني خوري: فضيحة مشهودة وتترك علامة استفهام كبيرة

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كتبت النائب ندى بستاني خوري عبر "اكس":

"قرار ديوان المحاسبة تجديد عقد منتهي من دون مناقصة لمصلحة شركة MEP لتشغيل معملي الذوق والجية، فضيحة مشهودة وبتترك علامة استفهام كبيرة عن جدية عمل الهيئات الرقابية ومدى تأثّرها بعوامل مصلحية. والفضيحة بتزيد لما بيتغافل الديوان عن محاسبة الشركة ذاتها على ملايين الدولارات يللي اندفعت بالسنين السابقة من دون لا تشغيل ولا صيانة لهيدي المعامل.

وبالمناسبة، هيدا القرار بيكرّس أمر واقع قد يُستغلّ لتجديد كتير من العقود بالدولة من دون مناقصات وبيضرب مبدأ أساسي من قانون الشراء العام.

بيبقى أخيرا نسمع رأي الصحافيين الاستقاصئيين رياض قبيسي وهادي الأمين بهيدي الفضيحة، إلا اذا اهتمامن بمكافحة الفساد بيوقف على أبواب الـboss!"