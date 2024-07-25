بو حبيب يؤكد لسفيرة سويسرا على أهمية الحلول الدبلوماسية

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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب سفيرة سويسرا في لبنان، الدكتورة MARION WEICHELT، التي أودعته دعوة موجهة الى لبنان للمشاركة في مؤتمر حول الإجراءات المتعلقة بالألغام في أوكرانيا بين ١٦ و١٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ في مدينة لوزان. كما تباحثا في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة. وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف الاربع للقانون الدولي الانساني، دعا الوزير بو حبيب إلى ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية وحماية المدنيين في أوقات النزاعات.

كذلك استقبل الوزير بوحبيب سفير بلجيكا كوين فيرفاك في زيارة وداعية ووزير الدفاع العميد الركن موريس سليم.

كما زار الوزير بوحبيب دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في عين التينة.