قائد الجيش خلال مناورة لتلامذة الحربية بالعاقورة: الجيش صخرة لبنان وأنتم صخرة الجيش

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نفذ تلامذة الدورة التأهيلية لرتبة ملازم في الكلية الحربية مناورة قتالية بالذخيرة الحية في منطقة العاقورة، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من كبار ضباط القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلّة.

وحاكت المناورة مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها بعد احتلالها عدة نقاط حساسة في المنطقة، واستُخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأسلحة الدعم، بما في ذلك الطوافات والطائرات والدبابات والمدفعية والراجمات.

العماد عون

وفي ختام المناورة، هنأ قائد الجيش التلامذة على "ما أظهروه من احتراف واندفاع"، وتوجه إليهم بالقول: "لقد أثبتم جدارتكم وبلغتم هذه المرحلة من الاحتراف بجهدكم وتفانيكم. إن الكلية الحربية هي الأساس الذي تنطلقون منه لبناء حياتكم العسكرية كضباط في الوحدات، حيث ستتولون وظائفكم وتكونون قيمة مضافة للجيش، فتذكّروا أن الهدف لا يتحقق إلا بالجد والمثابرة، ونجاح الضابط مرتكز على ما يتحلى به من مبادرة".

أضاف: "المؤسسة أمانة في أعناقكم، فحافظوا عليها كي تحافظ على لبنان. الجيش هو صخرة لبنان وأنتم صخرة الجيش وإنني أرى في عيونكم الثقة والثبات. أنتم فخر للمؤسسة والوطن".