قبل أسبوع من إحتفالية تطويبه... الراعي يزيح الستار عن تمثال البطريرك الدويهي

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بارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي تمثال ‎البطريرك اسطفان الدويهي الذي ثبت في الباحة الداخلية للصرح وقدمه المنتشر اللبناني في بوسطن جوزف الحلبي وعقيلته سوزي، وذلك بحضور حشد من المطارنة والاباء وعلى الإهدني رأسهم راعي ابرشية جبة بشري وزغرتا المارونية المطران جوزف نفاع والمونسنيور اسطفان فرنجيه خادم رعية اهدن زغرتا المارونية ووفد من عائلة الحلبي لاسيما ابناءه واحفاده القادمين خصيصاً من اميركا.

وعدّد ‎المطران نفاع مزايا البطريرك اسطفان الدويهي، وقال للبطريرك "لولا احتضانك لملف التطويب لما وصلنا الى هذا الاعلان في الثاني من آب ".

‎وشكر المطران نفّاع المغترب اللبناني جوزف الحلبي وزوجته سوزي على تقديمهم هذا العمل الفني الرائع الذي يعبر عن الدويهي المفكر والكاتب والمؤرخ.

و‎التمثال هو من صنع النحات نايف علوان من الرخام الايطالي الكاريرا ويجسد الدويهي جالسا يكتب تاريخ الموارنة.