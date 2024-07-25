وفد من نقابة "مصانع الأدوية" زار مصنع UBSA PHARMA INDUSTRIES في الكورة: القطاع سيبقى واعدا للبنان

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زار وفد من نقابة "مصانع الأدوية في لبنان" برئاسة رئيسة النقابة د. كارول أبي كرم مصنع UBSA Pharma Industries المنشأ حديثا في منطقة الكورة - شمال لبنان، وذلك لمناسبة حصول المصنع الجديد على رخصة GMP وانضمامه للنقابة.

الوفد ضمّ: نائب رئيسة النقابة د. برتا أبو زيد، أمين السر السيد رامز لطفي، أمين الصندوق السيد طارق طبارة، والأعضاء: السيد مروان مالك، السيد منير كيروز، د. فهد حكيم، السيدة جمانة جابر، والمستشار القانوني للنقابة المحامي غابي معلولي.

وبعد جولة داخل المصنع، بارك الوفد للمدير التنفيذي لمصنع UBSA السيد زكريا خالد السيد على الانطلاقة الجيدة، من خلال البدء بتأمين حليب الرضع الى جانب أدوية أخرى في مرحلة ثانية ومتمنين له الازدهار والتطور.

وأكدت النقابة"، في هذا الاطار، "أن إستمرار إنشاء مصانع جديدة للأدوية في لبنان، إن دل على شيء فهو يدل على الدور المهم لهذا القطاع في المنظومة الصحية وأنه سيبقى قطاعا واعدا للبنان على كافة المستويات تحت كل الظروف".