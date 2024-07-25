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شرح من وزير البيئة لبلديات في مؤتمر عقد برعايته آلية استرداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة

25
JULY
2024
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رعى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين مؤتمراً محلياً لبلديات في جبل لبنان إنعقد في فندق الهيلتون الحبتور لشرح مقاربة عملية استرداد الكلفة في نطاق الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان.

وقد تناول وزير البيئة آليات استرداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة على المستوى البلدي والمحلي، موضحاً "أن الهدف المرجو هو تعزيز الجهوزية نحو الاستدامة والكفاءة والاستقلالية المالية لأنظمة إدارة النفايات لدى السلطات المحلية لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة".

وشكّل المؤتمر فرصة لمناقشة مسودة مشروع القانون الجديد حول تعديل المادة 28 من القانون الرقم 80\2018 لاسترداد الكلفة المقترح من قبل وزارة البيئة حول فرض رسوم لتغطية كلفة الجمع والنقل بطريقة فعالة ومعالجتها والتخلص النهائي منها من المؤسسات العامة والخاصة ومن الوحدات السكنية.

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