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فيدان: أنقرة مستعدة لبدء الحوار مع دمشق على كافة المستويات

25
JULY
2024
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روسيا اليوم:  قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن هناك خطوات يجب أن تتخذها تركيا بالتعاون مع الدولة السورية في ملفات عدة بينها الحدود والإرهاب واللاجئون، مؤكدا استعداد أنقرة لبدء الحوار.


وأشار فيدان إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا على غرار تطبيع العلاقات مع دول في المنطقة، مضيفا في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" قائلا: "أعلن رئيسنا على أعلى مستوى سياستنا، أننا مستعدون لبدء الحوار على كافة المستويات، بما في ذلك الرئاسة، لحل المشكلات القائمة".

 

ولفت إلى أن البلدين أجريا محادثات عبر قنوات متعددة منذ عام 2017، معتبرا أن "فترة الهدوء المستمرة من 6 - 7 سنوات يجب تحويلها من حالة مؤقتة إلى حالة أكثر ديمومة".

 

وقال إن "هناك خطوات يجب أن نتخذها في تركيا بالتعاون مع الدولة السورية، تشمل أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عودة اللاجئين بشكل آمن وحر".

 

وشدد على ضرورة "تطهير سوريا من الإرهاب، خاصة مناطق العرب المحتلة من قبل تنظيم بي كي كي (حزب العمال الكردستاني)، حيث هناك منشآت نفطية استولى عليها التنظيم"، معتبرا أن هناك "منظمة إرهابية اغتصبت موارد الشعب السوري".

روسيا اليوم
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