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عناوين الصحف ليوم الخميس 25 تموز 2024

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الأخبار: «عراضة» الكونغرس: «نصر» نتنياهو الموهوم

مُسيّرات تصوّر التفاصيل واستخبارات تكشف المستور | حزب الله: يدنا فوق حصون العدو

 

 

 

اللواء: تحذير أممي من تحلُّل الدولة.. وخطاب نتنياهو مؤشر مواجهات مفتوحة في الجنوب
تنافس بين «الثنائي» والمعارضة على كتل المجلس.. وصدمة دبلوماسية من حجم الخسائر البشرية والمادية

 

 


الديار: لبنان «ساحة» والسفيرة الاميركية: انتخبوا رئيسا قبل 15 ايلول والا الانتظار؟
«هدهد 3» ترصد قاعدة «رامات دافيد» وارباك في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية
هل تصدر الحكومة دفعة من التعيينات؟ ابو حبيب الى سوريا؟

 

 

 

النهار: أحدث التحذيرات الأممية: "جزع" من مواجهة مدمّرة

 

 

 

الجمهورية: إحتمالات الصفقة قوية رغم التصعيد
من حضن ترامب إلى أحضان هاريس

 

 

 

الديار: نتنياهو أمام الكونغرس: مقاطعة واسعة وحماسة جمهورية واحتجاجات شبابية/ ـ ساندرز: كذّاب ومجرم حرب ـ لبيد: مشين ووصمة عار ـ باراك: لا تصدقوه / هدهد 3 يتسبّب بتحقيق في فضيحة اختراق الدفاعات ويكشف تفاصيل رامات ديفيد

 

 



البناء: نتنياهو أمام الكونغرس: مقاطعة واسعة وحماسة جمهورية واحتجاجات شبابية/ ـ ساندرز: كذّاب ومجرم حرب ـ لبيد: مشين ووصمة عار ـ باراك: لا تصدقوه / هدهد 3 يتسبّب بتحقيق في فضيحة اختراق الدفاعات ويكشف تفاصيل رامات ديفيد

 

 

 

l'orient le jour: La "victoire" d'Israël sera aussi celle des Etats-Unis, dit Netanyahu au Congrès américain

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يدعو أمام الكونغرس إلى غزة «منزوعة السلاح» بعد انتهاء الحرب

 

 

 


الأنباء الكويتية: ملف قيادة الجيش إلى الواجهة وتحذير من الشغور في موقع القائد وتمكين حكومة تصريف الأعمال من القيام بتعيينات
مصدر: التفاوض حول الحدود يمكن أن ينجز في فترة قياسية بعد الهدنة

 

 

 

الوطن السورية:تساؤلات أوروبية حول جدوى مقاطعة سورية مع تراجع نفوذهم في المنطقة … مصادر لـ«الوطن»: مطالب إعادة تقييم العلاقة مع دمشق باتت وثيقة وحفظت بملفات الاتحاد

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