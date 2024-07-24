السيد: مشهد لا يُصدّق من التكبُّر والتجبُّر والإستغباء والغباء…

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته:

أشاهد الآن نتنياهو داخلاً إلى الكونغرس الاميركي لإلقاء كلمته، عشر دقائق من التصفيق الحاد وأعضاء المجلس يتنافسون على التبرُّك بمصافحته، وأصوات تهلل له بالصراخ ونوع من العويل، بدأ كلمته بأنها ليست حرباً بين الحضارات بل حرباً بين البرابرة والعالم المتحضّر، كلما نطق جملة قاطعه النواب ووقفوا يتبارزون بالتصفيق الحاد والصراخ والعويل، لا حاجة لمتابعة باقي الخطاب، معلومٌ مَنْ هو السيِّد الحاكِم هناك… لمن يرغب المتابعة، يبثّون الخطاب الآن مترجماً ومنها على قناتيْ الجزيرة والعربيّة…مشهد لا يُصدّق من التكبُّر والتجبُّر والإستغباء والغباء…