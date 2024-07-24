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جريحان في انفجار سيارة في موسكو واعتقال المشتبه بتنفيذ التفجير في تركيا

24
JULY
2024
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أدى انفجار سيارة مفخخة في موسكو اليوم إلى جرح شخصين، مع تضارب الانباء حول هوية المصابين، قبل أن تعلن السلطات التركية القبض على المشتبه بتنفيذه التفجير في احدى مدن البلاد، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن "الشرطة التركية ألقت القبض في مدينة بودروم على يفغيني سيربرياكوف المشتبه بأنه وراء التفجير".

وأضاف عبر منصة "اكس": "إن المشتبه به فر إلى تركيا بعد تنفيذه جريمته واعتقلته الشرطة بعيد وصوله".

وأفادت الناطقة باسم وزارة الداخلية الروسية إرينا فولك في منشور على تلغرام بأن "شخصين أصيبا بجروح، ونقلا في سيارة إسعاف إلى منشأة طبيّة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتضاربت الأنباء حول من أصيب في انفجار السيارة المفخخة.

وذكرت وكالة "تاس" الرسمية وعدة منصات إعلامية أخرى نقلا عن مصادر لم تسمها في قوات إنفاذ القانون بداية أن مسؤولا عسكريا روسيا يدعى أندريه تورغاشوف وتم التعريف عنه على أنه "جندي ومشارك في العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وزوجته، استُهدفا.

لكن بعد ساعات تم التشكيك في هذه الرواية عندما ذكرت عدة وسائل إعلام رسمية وقنوات على "تلغرام" بأنها اتصلت بتورغاشوف وزوجته وتبين انهما غير معنيين بالانفجار.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن تورغاشوف قوله إن "الأمر كاذب تماما. لا علاقة لهذا الانفجار بي".

وأشار إلى أن السيارة لم تكن سيارته وأنه يقطن منطقة أخرى من العاصمة.

وقال مسؤولون إن "عبوة ناسفة لم يتم تحديد طبيعتها أدت إلى تدمير السيارة في باحة سكنية في شمال العاصمة".

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