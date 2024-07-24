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"قاعدة رمات ديفيد من أهم القواعد الجوية "... الإعلام الحربي: ما تصوره المقاومة قادرة على ضربه

24
JULY
2024
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أشار الاعلام الحربي في حزب الله، الى انه بالإضافة إلى ما سبق وكشف عنه فيلما الهدهد 1 و2 من قدرات عالية ‏للمقاومة على التصوير والاستطلاع وفشل أنظمة العدو في الكشف عن ‏الطائرات المسيّرة، ودقّة المعلومات التي حصلتها عن المواقع الحساسة، ‏وبالتالي قدرة الهجوم على هذه المواقع، وقصور نظام القبة الحديديّة ‏ومقلاع داوود، وقدرة التكيّف مع تكتيكات العدو، والتأثير النفسي ‏والاستراتيجي عليه، فضلاً عن الإعلان عن الجاهزيّة التامة للحرب ‏والرد على التهديدات الخارجيّة، أظهرت عمليّة الهدهد الجديدة أن المشاهد التي تم عرضها اليوم تم تصويرها يوم امس بتاريخ ٢٣تموز٢٠٢٤.

 

 وشدد على ان "توقيت نشر هذا الشريط المصور مرتبط بشكل وثيق بتوقيت زيارة نتنياهو إلى واشنطن وإلقائه خطاباً اليوم بتاريخ 24/7 أمام الكونغرس حيث من المفترض أن يظهر بطولاته، ويعلن مواقفه حول غزة ولبنان وسائر جبهات الاسناد".

 
 

وأكد ان "ظروف نشر هذا الشريط بعد قيام العدو بقصف ميناء الحديدة وفي ذروة الاستنفار الإسرائيلي مرتبط بالواقع الميداني على مستوى جبهات الاسناد كافة، لا سيما الجبهة اليمنية حيث أنه في ذروة الإستنفار الإسرائيلي وتوقعه قيام ‏الإخوة اليمنيين بقصف مواقع هامة، وبالتالي تشغيله منصات الاعتراض وأجهزة الرصد، إستطاعت المقاومة إدخال الطائرة ‏دون أن يلحظها العدو فضلاً عن أن يتمكن من اسقاطها.‏

 

وشدد الاعلام الحربي على ان "الرسالة التي أرادت أن توصلها المشاهد التي تم التقاطها اليوم أنّ ‏المقاومة لا تخشى العدو، وهي ماضية في جمع المعلومات التي تحتاجها ‏في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي، وقد أظهرت قدرتها على الوصول إلى ‏أي نقطة تريدها مؤكدة أن ما تصوره قادرة على ضربه متعمّدة بهذه ‏الرسالة إذلال العدو وتمريغ أنفه في التراب في توقيت مهم للغاية".

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