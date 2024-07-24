بعد تعرض ابن السنتين للاغتصاب ومن ثم رميه من الشرفة... توقيف والد الطفل!

A + A -

في معلومات لإذاعة صوت لبنان، أكد مصدر أمني أن والد الطفل الضحية ” ر. ك” والذي توفي بالأمس في المستشفى الحكومي بطرابلس بعدما تعرّض للإغتصاب كما أفاد التقرير الشرعي ومن ثم تمّ رميه من شرفة المنزل، قد تمّ توقيفه وقد خضع لتحليل الـ DNA بإنتظار صدور النتيجة. وفي وقت سابق، أفادت مصادر الجديد، بأنه “احضر الطفل “رجب. ش.ك” مكتوم القيد والبالغ من العمر سنتين نهار امس الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، بحالة حرجة”. وبحسب ما افادت المصادر، ان “الطفل قد سقط من شرفة منزله في منطقة العيرونية قضاء زغرتا – حي الدنكور، الا انه ما لبث ان فارق الحياة اليوم متأثراً بإصابته”. وافاد تقرير الطبيب الشرعي بعد الكشف على جثة الطفل انه قد تعرض للاغتصاب بعدها قام المغتصب برميه من شرفة المنزل. على اثر هذه الحادثة المفجعة اوقفت القوى الامنية عدداً من المشتبه بهم من عائلة الطفل وهم على قيد التحقيق.