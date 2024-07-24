'الاصابات في لبنان الى ارتفاع'... تحذيرٌ من متحوّر 'Flirt'

أكّد الأخصائي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط ان "ظهور المتحورات الجديدة لفيروس كورونا هو أمر طبيعي"، واشار الى ان" المتحور الحالي تحوّر من "فلورت" ويتزايد انتشاره في العالم منذ شهر حزيران الفائت وخاصة في الولايت المتحدة الأميركية واوروبا الغربية".

وأضاف في حديث عبر "صوت لبنان"، "لاحظنا ارتفاعًا في الإصابات في لبنان منذ شهر حزيران".

وأكّد مخباط ان "نسبة الخطورة في الاصابات خفيفة كون هذا المتحوّر منشق من "اوميكرون" الأقل خطورة رغم تزايد الأعداد، وان ضرورة الاستشفاء معدومة، على ان تنحصر خطورة الإصابات لدى المتقدمين في السن او من لديهم نقصًا في المناعة،".

وأوضح مخباط ان "العوارض طفيفة وتشمل ألمًا في الحنجرة وارتفاعًا في الحرارة، على ان يتعافى المُصاب في ظرف ثلاثة ايام، واعتبر ان المناعة الجماعية التي تم اكتسابها بعد الإصابة بكورونا وتلقي اللقاحات ساهما في الحد من خطورة الإصابات".

وأكّد ان "لا عودة للكمامات مع ضرورة الالتزام بغسل اليدين والابتعاد في حال الإصابة عن الكبار بالسن ومن لديهم نقصًا في المناعة".