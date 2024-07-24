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درغام: المشكلة ليست بالاسماء بل بالقرار بالذهاب الى انتخاب رئيس

24
JULY
2024
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اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب اسعد درغام الى ان مفتاح مجلس النواب بيد رئيسه نبيه بري، واليوم على الجميع الذهاب الى الحوار وبعدها الى جلسات انتخاب متتالية لانتخاب رئيس، ويجب سحب الورقة التي بيد الرئيس بري في ما خص انتخاب الرئيس مقابل فتح ابواب المجلس لانتخاب الرئيس.
 
 
ولفت درغان في تصريح تلفزيوني، الى ان المجلس النيابي مكون حاليا من مجموعة اقليات، ولذلك لم نستطع الوصول الى انتخاب رئيس، ولفت الى ان المعارضة تتعاطى بخفة كبيرة، واليوم يجب ايجاد مخرج لملف انتخاب الرئيس، ولا احد يستطيع وضع فيتو على اي اسم.
 
 
واوضح بان "التيار الوطني الحر" يتواصل مع جميع الافرقاء ما عدا القوات اللبنانية. واعتبر بان المطلوب اليوم توفير الوقت والذهاب الى الحوار والتشاور اذا كان يؤدي الى جلسات متتالية لانتخاب رئيس وعدم انسحاب حركة امل من الجلسة. واكد بان المشكلة ليست بالاسماء بل بالقرار بالذهاب الى انتخاب رئيس.
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