السفارة الكندية في لبنان تدعو رعاياها إلى المغادرة.. "الوضع غير قابل للتنبؤ"!

A + A -

اشارت السفارة الكندية في لبنان في رسالة وجهتها الى الكنديين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم المباشرون في لبنان، الى ان "الوضع في لبنان متقلب وغير قابل للتنبؤ بسبب الأحداث الأخيرة والمستمرة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة"، ولفتت الى انه "يجب على الكنديين والمقيمين الدائمين وزوجاتهم وأطفالهم المعالين اتباع نصائح السفر إلى لبنان والمغادرة حيث الرحلات الجوية التجارية متاحة".