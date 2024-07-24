living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بين الشّويفات وخلدة... توقيف مروّجي مخدرات بالجرم المشهود

24
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:

في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهولان بترويج المخدرات في منطقتَي الشويفات وخلدة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديدهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت شعبة المعلومات من معرفة هويتهما وهما كل من:
- أ. ي. (من مواليد عام ۱۹۹۷، فلسطيني)
- م. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۳، فلسطيني) من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وسرقة.

بتاريخ 09-07-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة خلدة أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "تويوتا" لون رمادي تم ضبطها. بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:
- مظروفين نايلون بداخلهما مادة حشيشة الكيف زنتهما حوالي /2،6/غ
- /3/ مظاريف مدوّن عليها "نص باز اكسترا" بداخلها مادة الباز زنتها بالكامل حوالي /7،7/غ
- /9/ مظاريف مدوّن عليها "نص نت اكسترا" بداخلها مادة الكوكايين زنة المظروف حوالي /2،5/غ
- /4/ مظاريف مدوّن عليها "نات" بداخلها مادة الكوكايين زنة المظروف الواحد حوالي /3،1/غ
- دفتر ورق لف سجائر، مبلغ مالي، وهاتفَين خلويَّين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تعاطي وترويج المخدرات على متن السيارة المضبوطة في منطقتَي الشويفات وخلدة لصالح أحد التجار، مقابل مبلغ /200/ دولار أميركي عن كل يوم عمل، وأنهما استأجرا سيارة التويوتا لاستخدامها في عمليات الترويج.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   