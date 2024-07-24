عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 تموز 2024

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الأخبار: عودة زخم المفاوضات: الصفقة تنتظر «كلمة بيبي»

قائد «اليونيفل» زار فلسطين المحتلّة: لا قرار بالحرب على لبنان









الديار: سفير في الخماسية يتوقع الانتخابات الرئاسية قبل تشرين وان يسير الثنائي بالخيار الثالث

الصرح البطريركي يميل الى تبني مواقف باسيل:مقاطعة مجلس الوزراء «ضرت ما نفعت»

جبهة الجنوب راوح مكانك... انسحاب بايدن خلط اوراق نتانياهو ولقاء مع ترامب الجمعة

النهار: عودة التهويل الإسرائيلي... والتمديد لـ"اليونيفيل" مضمون

الجمهورية: الجنوب إغتيالات وهجمات

موسكو على خط معالجة أزمة المنطقة لتعزيز دورها



اللواء: «التباعد» النيابي عنوان المرحلة.. وتصريف الأعمال لأشهر إضافية

حزب الله يستهدف مواقع جديدة.. ولا مدارس في مستوطنات الشمال

البناء: نتنياهو يخسر حرب اليمن قبل أن تبدأ… ويتراجع إلى خط الجيش نحو اتفاق غزة / فتح وحماس والفصائل من بكين: لحكومة مؤقتة لإدارة غزة والضفة وتحقيق الوحدة / مسقط: اليمن والسعودية يتفقان على حل الأزمات المصرفية وتفعيل مطار صنعاء /

l'orient le jour: Beyrouth (à nouveau) au cœur de la guerre psychologique de Tel-Aviv



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

مصدر من «فتح» يرهن «الحكومة الموحدة» بخطوات إضافية

الأنباء الكويتية: بري لن ينظر في طلب نواب المعارضة عقد جلسة عامة لمناقشة الحرب بالجنوب لأسباب معروفة

ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء»: الملف الرئاسي في دائرة الانتظار والحل يبدأ من لبنان وليس العكس



الوطن السورية: مصادر لـ«الوطن» بوريل أكد أن سياسة الاتحاد الأوروبي ستكون أكثر «براغماتية» … 8 دول أوروبية تطالب بـ«مراجعة وتقييم» العلاقات مع دمشق