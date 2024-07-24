عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 تموز 2024

الأخبار: عودة زخم المفاوضات: الصفقة تنتظر «كلمة بيبي»
قائد «اليونيفل» زار فلسطين المحتلّة: لا قرار بالحرب على لبنان
الديار: سفير في الخماسية يتوقع الانتخابات الرئاسية قبل تشرين وان يسير الثنائي بالخيار الثالث
الصرح البطريركي يميل الى تبني مواقف باسيل:مقاطعة مجلس الوزراء «ضرت ما نفعت»
جبهة الجنوب راوح مكانك... انسحاب بايدن خلط اوراق نتانياهو ولقاء مع ترامب الجمعة
النهار: عودة التهويل الإسرائيلي... والتمديد لـ"اليونيفيل" مضمون
الجمهورية: الجنوب إغتيالات وهجمات
موسكو على خط معالجة أزمة المنطقة لتعزيز دورها
اللواء: «التباعد» النيابي عنوان المرحلة.. وتصريف الأعمال لأشهر إضافية
حزب الله يستهدف مواقع جديدة.. ولا مدارس في مستوطنات الشمال
البناء: نتنياهو يخسر حرب اليمن قبل أن تبدأ… ويتراجع إلى خط الجيش نحو اتفاق غزة / فتح وحماس والفصائل من بكين: لحكومة مؤقتة لإدارة غزة والضفة وتحقيق الوحدة / مسقط: اليمن والسعودية يتفقان على حل الأزمات المصرفية وتفعيل مطار صنعاء /
l'orient le jour: Beyrouth (à nouveau) au cœur de la guerre psychologique de Tel-Aviv
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة
مصدر من «فتح» يرهن «الحكومة الموحدة» بخطوات إضافية
الأنباء الكويتية: بري لن ينظر في طلب نواب المعارضة عقد جلسة عامة لمناقشة الحرب بالجنوب لأسباب معروفة
ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء»: الملف الرئاسي في دائرة الانتظار والحل يبدأ من لبنان وليس العكس
الوطن السورية: مصادر لـ«الوطن» بوريل أكد أن سياسة الاتحاد الأوروبي ستكون أكثر «براغماتية» … 8 دول أوروبية تطالب بـ«مراجعة وتقييم» العلاقات مع دمشق