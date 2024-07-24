أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 تموز 2024

A + A -

البناء: خفايا وكواليس



خفايا

لاحظ عدد من كبار الإعلاميين والمحللين السياسيين في واشنطن من خلال تعليقاتهم على زيارة بنيامين نتنياهو تغييراً في وجهة خطابه خلال الزيارة بحيث بدأ التركيز خلال لقائه مع أهالي الأسرى في غزة على التبشير بقرب التوصّل إلى اتفاق مع حركة حماس بدلاً من طلب المزيد من الدعم لخوض الحرب بانتظار النصر المطلق.



كواليس

بدأت استطلاعات الرأي الانتخابية في أميركا تظهر تقدّماً للمرشحة الديمقراطية كمالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب ويُعيد المحللون السبب إلى أن كل تعبئة الحزب الجمهوري وحملة ترامب وخطاباته تركّزت على عدم الأهلية العقلية للرئيس جو بايدن وعندما تنحّى بايدن فقدت الحملة حيويّتها.

اللواء: أسرار

غمز

أدخلت مصارف عاملة في حساباتها مسارات قريبة تتعلق بتحقيقات دولية جارية بملف اختلاسات أموال أو تهريبها إلى الخارج..





همس

يقول عائدون من دولة كبرى أن لا معطيات ملموسة عن حصول حلحلة في الملف الرئاسي اللبناني في الأشهر المتبقية من العام الحالي!