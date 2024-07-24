living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان مشترك عن حزب الله وحزب الطاشناق

24
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وفد من حزب الله ضم مسؤول العلاقات المسيحية الحاج محمد الخنسا ومسؤول ملف الأحزاب الوطنية الحاج محمود قماطي والنائب الحاج أمين شري، أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، بحضور السيدين ألبير بلابانيان وبارير أرسن.

إستعرض الطرفان الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة وأدانا المجازر الصهيونية المرتكبة وأكدا على حق المقاومة في الدفاع عن لبنان وعلى أهمية الحوار بين الأطراف اللبنانية وضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون الإنتظار لما بعد الإنتخابات الأميركية.

رفض الطرفان الحوادث الأخيرة في برج حمود وأكدا على رمزية وخصوصية برج حمود كمنطقة للتعايش والتعاون بين أهلها، وعلى ضرورة رفع الغطاء عن أي مرتكب واعتبرا أن على الأجهزة الأمنية أن تأخذ دورها كاملا في قمع المخالفات وتطبيق القوانين. نبه الطرفان إلى عدم تضخيم ما جرى إعلاميا والتعاطي بمسؤولية مع الأحداث. كما أكد الطرفان على إستمرار التنسيق والتعاون بينهما وإحترام الخصوصيات لدى الجميع والتشارك الإيجابي لمنع التجاوزات والحؤول دون حصولها وعلى العمل لتوثيق التعاون والتنسيق بين حزب الله والطاشناق مستقبلا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   